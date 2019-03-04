Уйдут под землю. СМИ рассказали о новом "секретном оружии" США

Речь идёт о тоннелях. Впрочем, их использование называют дорогостоящим и "не вполне безопасным".

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) намерено продемонстрировать возможность быстрого построения тактических тоннельных сетей, обеспечивающих безопасное и оперативное пополнение запасов, сообщает National Interest.

Издание называет тактические тоннели "следующим супероружием" американских военных и отмечает, что долгое время они были головной болью армии США — во Второй мировой войне в битве за Иводзиму, во Вьетнаме и даже в противостоянии с боевиками ИГИЛ*.

Как отмечается, американцам не хватает опыта в строительстве тоннелей на полях сражений, так как этому не учат военных специалистов.

По проекту, разработанному DAPRA, на первый этап программы обучения предполагается потратить 11 миллионов долларов. Его хотят посвятить оценке эффективности методов бурения и строительства подземных ходов.

Ранее Лайф сообщал, что Соединённые Штаты планируют создать лазерное оружие для бронетранспортёров.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.