Официальные итоги экспертизы: Децл умер от острой сердечной недостаточности

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Официальные итоги экспертизы: Децл умер от острой сердечной недостаточности

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Децл. Фото: © Twitter / PublicTopic_Ru

Окончательные данные судебно-медицинской экспертизы говорят о том, что смерть рэпера наступила в результате заболевания сердечно-сосудистой системы.

Стали известны официальные результаты судебно-медицинской экспертизы вскрытия рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Он умер в результате острой сердечной недостаточности — последствия заболевания сердечно-сосудистой системы.

— Судебно-медицинская экспертиза в Ижевске установила, что Кирилл Толмацкий умер в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы, — сообщила Лайфу старший помощник руководителя СУ СКР по Удмуртской Республике Вера Филиппова.

Телесных повреждений на теле рэпера не обнаружили. Добавим, что теперь подписано официальное заключение о причинах смерти Децла.

Как уже сообщал Лайф, Децл умер в ночь на 3 февраля. Это произошло после выступления в Ижевске.

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