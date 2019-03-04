Официальные итоги экспертизы: Децл умер от острой сердечной недостаточности

Стали известны официальные результаты судебно-медицинской экспертизы вскрытия рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Он умер в результате острой сердечной недостаточности — последствия заболевания сердечно-сосудистой системы.
— Судебно-медицинская экспертиза в Ижевске установила, что Кирилл Толмацкий умер в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы, — сообщила Лайфу старший помощник руководителя СУ СКР по Удмуртской Республике Вера Филиппова.
Телесных повреждений на теле рэпера не обнаружили. Добавим, что теперь подписано официальное заключение о причинах смерти Децла.
Как уже сообщал Лайф, Децл умер в ночь на 3 февраля. Это произошло после выступления в Ижевске.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени