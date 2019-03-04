"Кощунство!" Сыровар Сирота не оценил челлендж с бросанием сыра в лицо детям

Сначала пользователи соцсетей "забаву" опробовали на малышах, а затем перешли на взрослых и животных.

Сыровар Олег Сирота из Подмосковья назвал модный челлендж, в котором люди кидают пластинки сыра на лица друг другу, кощунством. В беседе с телеграм-каналом Life Shot мужчина заявил, что так ему поступать не позволяет крестьянская натура.

— Крестьянская натура не позволяет мне выбрасывать продукты, поэтому своим детям я так не бросаю сыр... И головку своего сыра я бы тоже не бросил… Я бы этот сыр лучше продал, — сказал сыровар.

Пользователи соцсетей по всему миру публикуют с тегом #cheesechallenge видео, как кидают в лицо пластинки плавленного сыра.

Первым видео в "Твиттере" опубликовал пользователь с ником yungholmes VE. Его посмотрели более 10,3 миллиона человек, а сам автор назвал ситуацию вышедшей из-под контроля и удалил первоначальный ролик. Но за ним последовали другие.

В прошлом году в Интернете проходили волны других флешмобов: "Кики-челлендж", в котором надо было танцевать рядом с движущимся автомобилем, хотя находились и те, кто выпрыгивал из самолёта. Или флешмоб "Падающие звёзды", где нужно было изобразить себя в падении.