"Ответь за природу!" Москва присоединится к "Часу Земли"

Каждый раз акция становится всё более масштабной. В 2011 году в столице отключали подсветку на 60 зданиях, а в 2018-м — на 1938.

Москва присоединится к ежегодной международной экологической акции "Час Земли", которая пройдёт вечером 30 марта 2019 года. Как сообщается на сайте столичного мэра, с 20:30 до 21:30 в городе будет отключена архитектурная подсветка некоторых зданий.

— Лозунг акции "Час Земли" в этом году — "Ответь за природу!", — говорится в сообщении.

Основной площадкой мероприятия, как и в прошлом году, станет парк "Зарядье". Именно здесь представители Департамента природопользования и WWF России ровно на час выключат символический рубильник. На 60 минут будет отключена подсветка множества зданий в столице. Москвичей также просят присоединиться к акции.

"Час Земли" проводится в российской столице с 2009 года. Каждый раз акция становится всё более масштабной. Так, в 2011 году в Москве отключали подсветку на 60 зданиях, а в 2018 году — уже на 1938.