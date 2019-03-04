Орешкин заявил, что работа президентом интересна любому управленцу

В посте в "Фейсбуке" министр отметил, что ему до этого уровня — "как до Луны" и что нужно лучше работать на занимаемой должности.

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать на посту президента России, сообщает "Коммерсант".

— Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания, — сказал министр в ходе общения со слушателями Академии журналистики издания, отметив, что рассуждает абстрактно.

Орешкин уточнил, что главное — работа на пользу страны и людей, а не личный интерес.

Позднее в посте в социальной сети Facebook министр написал, что до уровня президента ему как до Луны, добавив, что и в нынешней роли ему нужно работать лучше, чтобы выполнить поставленные задачи и заслужить звание "хорошего профессионального" министра.

Ранее Лайф писал о мнении Орешкина относительно возможности того, что Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.