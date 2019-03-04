Евросоюз расширил санкции против Сирии. В чёрный список добавили ещё семь представителей Правительства САР. Об ограничительных мерах сообщает Официальный журнал ЕС.
— Семь человек должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, организаций или органов, подпадающих под ограничительные меры, — говорится в сообщении.
В последний раз санкции против Сирии были расширены со стороны ЕС в январе этого года. Тогда в чёрный список попали пять компаний и одиннадцать физических лиц.
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