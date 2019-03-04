В Польше разбился истребитель МиГ-29

Состояние пилота оценивается как хорошее, он был госпитализирован для обследования.

Истребитель МиГ-29 разбился в Польше, сообщают местные СМИ со ссылкой на официального представителя генерального командования ВС страны Марека Павляка.

— Подтверждаю, пилот катапультировался. Он был найден. Он в хорошем состоянии. Его доставили в больницу на обследование. Это всё, что я знаю сейчас, — заявил Павляк.

Судя по фото с места ЧП, самолёт упал в лесу и загорелся. В то же время видно, что удар об землю был не катастрофический — машина не развалилась на мелкие части.

Напомним, ранее Лайф писал, что США поставят Польше 20 ракетных установок на $414 млн.