В Польше разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 разбился в Польше, сообщают местные СМИ со ссылкой на официального представителя генерального командования ВС страны Марека Павляка.
— Подтверждаю, пилот катапультировался. Он был найден. Он в хорошем состоянии. Его доставили в больницу на обследование. Это всё, что я знаю сейчас, — заявил Павляк.
#NOW: A Polish MIG-29 has crashed in Stoczek, pilot ejected but is missing. #Poland pic.twitter.com/9XWUNcn0IQ— Mikhail D. (@Eire_QC) 4 марта 2019 г.
Судя по фото с места ЧП, самолёт упал в лесу и загорелся. В то же время видно, что удар об землю был не катастрофический — машина не развалилась на мелкие части.
Напомним, ранее Лайф писал, что США поставят Польше 20 ракетных установок на $414 млн.
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