В России может появиться штраф для владельцев неэкологичных машин

На первом этапе предлагается ввести ограничения прежде всего для движения грузового транспорта и автобусов.

В России могут ввести штрафы за проезд под знаком экологической зоны на машинах, которые не соответствуют установленным параметрам. Как сообщает газета "Коммерсант" , соответствующее предложение содержится в проекте дорожной карты Минтранса по введению в городах экологических зон.

В документе указано, что на начальном этапе проект будет реализовываться только в Москве и Санкт-Петербурге и в определённые районы городов нельзя будет въезжать транспортным средствам с "низким экологическим классом".

В пресс-службе столичного Департамента транспорта отметили, что на первом этапе должны будут рассматриваться ограничения прежде всего для движения грузового транспорта и автобусов, в особенности в жилых районах и природоохранных зонах.

Кроме того, предлагается ввести штраф "с повышенной санкцией" для водителей за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.