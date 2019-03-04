В Оренбургской области 35 человек отравились в суши-баре

Следователи Оренбургской области проверяют кафе в городе Гае. Несколько дней назад там отравились сразу 35 человек, больше половины из них госпитализированы. Все посетители заказывали роллы и суши в кафе "Жи-ши", сообщает СУ СК РФ по региону.
— На настоящее время в городскую больницу поступило с отравлением 35 человек, из них 24 — госпитализированы, 11 — отпущены домой на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.
В заведении работают и сотрудники Роспотребнадзора. Для исследования были изъяты продукты, инвентарь, взяты пробы воды. Сотрудники отстранены от работы.
Только сегодня Лайф сообщал, что в пяти детских садах Брянска отравилось несколько малышей. А в Дагестане после Нового года отравилось сразу 60 человек.
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