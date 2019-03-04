В Госдуме назвали лицемерием обещание Порошенко не отдавать Крым

Обещание президента Украины Петра Порошенко не отдавать Крым выглядит как лицемерие. Об этом РИА "Новости" заявил депутат Госдумы России Михаил Шеремет.
— Порошенко знает, что Крым ушёл навсегда и безвозвратно. Единственное, что не отдаст нынешний президент Украины, — это свою власть, — заявил Шеремет, отметив, что за неё украинский лидер будет до последнего биться.
Депутат отметил, что президент Украины забывает о позиции населения Крыма — по словам Шеремета, последние пять лет оно воспринимает себя исключительно в качестве российских граждан.
Напомним, в состав России полуостров Крым вошёл по итогам всеобщего референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Среди жителей полуострова за воссоединение с РФ проголосовало почти 96,8% избирателей, явка составила свыше 80%.
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