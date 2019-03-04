"Не заслужили такого унижения". В Латвии предложили отменить 8 Марта

Идею не поддержали и призвали её автора не разжигать "пламя греха и ненависти".

Международный женский день больше не должен отмечаться в Латвии 8 марта, поскольку он является "наследием оккупационного режима СССР". С этим призывом выступила доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ ЛССР Кристине Яриновска.

8. marts ir daļa no PSRS totalitārā okupācijas režīma ideoloģiskās propagandas sistēmas, Latvijas sievietes nav pelnījušas to pazemojumu, ka tas atrodas neatkarīgas Latvijas Republikas likumā. Saeimai tas jārisina. https://t.co/ZFCbSax9fu https://t.co/xOikcQTEIB — Kristīne Jarinovska (@jarinovska) 2 марта 2019 г.

— 8 Марта является частью идеологической системы пропаганды тоталитарного оккупационного режима СССР, женщины Латвии не заслужили такого унижения, — написала она в своём твиттере.

Инициатива у пользователей соцсети особой поддержки не нашла. Напротив, комментаторы попросили не "демонизировать" праздник и не говорить от имени всех женщин страны. В стороне не остались и мужчины, которые призвали Яриновску не разжигать "пламя греха и ненависти". Та вступила с оппонентами в спор, но убедить в своей правоте не смогла.

Ранее психолог дал женщинам советы о том, как получить 8 Марта желанный подарок.