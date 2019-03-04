"Не заслужили такого унижения". В Латвии предложили отменить 8 Марта

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"Не заслужили такого унижения". В Латвии предложили отменить 8 Марта

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Фото: © Агентство городских новостей «Москва» /Антон Кардашов 

Идею не поддержали и призвали её автора не разжигать "пламя греха и ненависти".

Международный женский день больше не должен отмечаться в Латвии 8 марта, поскольку он является "наследием оккупационного режима СССР". С этим призывом выступила доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ ЛССР Кристине Яриновска.

— 8 Марта является частью идеологической системы пропаганды тоталитарного оккупационного режима СССР, женщины Латвии не заслужили такого унижения, — написала она в своём твиттере.

Инициатива у пользователей соцсети особой поддержки не нашла. Напротив, комментаторы попросили не "демонизировать" праздник и не говорить от имени всех женщин страны. В стороне не остались и мужчины, которые призвали Яриновску не разжигать "пламя греха и ненависти". Та вступила с оппонентами в спор, но убедить в своей правоте не смогла.

Ранее психолог дал женщинам советы о том, как получить 8 Марта желанный подарок.

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