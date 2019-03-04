Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД

Россия временно не участвует в соглашении, пока США не устранят допущенные ими нарушения обязательств по этому договору.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

— Приостановить выполнение Договора ... до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия, — говорится в указе президента.

В свою очередь МИД РФ должен направить участникам договора, что Россия приостанавливает его выполнение. Указ вступает в силу со дня его подписания.

О намерении выйти из ДРСМД власти США заявили ещё в октябре прошлого года, поскольку, по мнению Вашингтона, Москва нарушает соглашения. Российская сторона обвинения отрицает.