Работавший с Prodigy россиянин: Кит Флинт выкладывался на 110%

По его словам, вне сцены знаменитый вокалист был абсолютно спокойным, семейным человеком.

Сооснователь компании RENEGADE CINEMA, которая занимается съёмкой клипов во время выступлений артистов, рассказал Лайфу о вокалисте The Prodigy Ките Флинте, с которым был лично знаком.

— В жизни абсолютно спокойный человек, добродушный, а на сцене абсолютно полная противоположность. Если в двух словах — эта личность в жизни не такая абсолютно, как на сцене, — сказал Андрей Архипов.

— Ничего абсолютно со сцены не было в жизни его. Это, мне кажется, работа его была, и там он выкладывался на 110%, — добавил Архипов.

Он уточнил, что последний раз видел Флинта примерно год назад.

Напомним, вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мёртвым утром 4 марта. Коллектив сообщил, что музыкант покончил с собой.