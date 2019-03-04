Три дня в реанимации. Пародист Александр Песков перенёс операцию

Пародист Александр Песков перенёс операцию на поджелудочной железе, сообщает ТАСС со ссылкой на директора артиста Александра Волокина.
— Операция была сложная, длилась пять часов, — рассказал собеседник агентства, отметив, что сейчас Песков после трёх дней в реанимации идёт на поправку.
Намеченное на 8 марта выступление Пескова будет перенесено. Предположительно, концерт состоится 12 апреля — всё будет зависеть от здоровья пародиста.
Ранее сообщалось, что артист проходит плановое обследование.
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