Три дня в реанимации. Пародист Александр Песков перенёс операцию

Концерт, назначенный на 8 марта, теперь придётся перенести по меньшей мере на апрель.

Пародист Александр Песков перенёс операцию на поджелудочной железе, сообщает ТАСС со ссылкой на директора артиста Александра Волокина.

— Операция была сложная, длилась пять часов, — рассказал собеседник агентства, отметив, что сейчас Песков после трёх дней в реанимации идёт на поправку.

Намеченное на 8 марта выступление Пескова будет перенесено. Предположительно, концерт состоится 12 апреля — всё будет зависеть от здоровья пародиста.

Ранее сообщалось, что артист проходит плановое обследование.