В ДНР обвинили СБУ в похищении бывшего командира женского танкового экипажа

В Управлении Народной милиции ДНР обвинили СБУ в похищении бывшего командира танкового экипажа Светланы Дрюк. Так в Донецкой Народной Республике отреагировали на сообщения украинских СМИ, что бывшая ополченка якобы перешла на сторону Киева.

— Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья, — заявил представитель Народной милиции ДНР в комментарии РИА "Новости".

В ДНР также рассказали подробности похищения. По данным Народной милиции, Дрюк задержали на территории Молдавии, после чего вывезли на Украину.

— На данный момент со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на неё через детей, а также родных и близких ей людей, — подытожили в ведомстве.

В милиции напомнили, что Светлана Дрюк принимала активное участие в боях за Донбасс, за что была награждена медалью "За воинскую доблесть". В Молдавию она отправилась, чтобы проведать родных.