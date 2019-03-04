Племянница Скрипаля рассказала Лайфу, какой вопрос хочет задать Елизавете II

Виктория Скрипаль также призналась, что после событий в Солсбери для неё тяжелее всего было жить целый год в неведении.

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль призналась, что хотела бы задать королеве Великобритании Елизавете II единственный вопрос.

— Она бы хотела, чтобы её сын и её внуки попали в такую ситуацию? — озвучила его Виктория Скрипаль по просьбе Лайфа.

По её словам, после событий в Солсбери для неё тяжелее всего было жить целый год в неведении. Виктория не видит "ничего сверхъестественного" в том, чтобы предоставить её родственникам возможность позвонить на родину.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери ровно год назад — 4 марта 2018 года. Ранее Виктория рассказала, что прошедший год для её семьи был "годом мучений".