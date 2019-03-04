В Минприроды рассказали, почему косаток не выпускают из "тюрьмы" в Приморье

По мнению специалистов, если животных выпустить на волю сейчас, они могут погибнуть.

Чтобы выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя Приморского края, специалисты составляют целую дорожную карту. Без неё млекопитающие не смогут адаптироваться в естественных условиях. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

— Когда мы собирали совещание и участвовали эксперты со стороны науки, они нам чётко сказали, что для выпуска нужна теперь целая "дорожная карта" с адаптацией млекопитающих, — цитирует Кобылкина РИА "Новости".

Он добавил, что заточённые животные разновозрастные и "то, что можно сделать с малышами, например, нельзя сделать с крупными".

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что в Кремле ожидают отчёта от Минприроды и Минсельхоза о судьбе косаток из "китовой тюрьмы". Ещё в ноябре 2018 года суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которых выловили незаконно. За их освобождение выступили Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.