В Чехии два поезда столкнулись лоб в лоб

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В Чехии два поезда столкнулись лоб в лоб

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Авария произошла у города Ронов-над-Доубравоу, поезда ехали по одной железнодорожной ветке.

В Чехии при столкновении пассажирского и грузового поездов пострадали шесть человек, сообщает телеканал ČT24. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

В пассажирском поезде находилось около 15 человек. Движение по линии между городами Часлав и Тршемошнице остановлено, вместо поездов ходят автобусы.

Почему произошло столкновение, пока неясно. Рассматриваются несколько версий случившегося, не исключена возможность человеческой ошибки.

Ранее Лайф писал, как в Чехии спасатели три часа снимали 70 человек со сломанного подъёмника.

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