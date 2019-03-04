В Чехии два поезда столкнулись лоб в лоб

Авария произошла у города Ронов-над-Доубравоу, поезда ехали по одной железнодорожной ветке.

U #RonovNadDoubravou se srazily dva vlaky. Na místě jsou zranění. Informace o přesném počtu se zatím rozcházejí. Na místě @HZS_Pardubice a záchranáři z #Pardubickykraj i jejich kolegové ze středních Čech. Na místo míří i reportér @CRozhlas @MichalTrnka7.@CRoPardubice pic.twitter.com/jVeHbZ1ba4 — Josef Ženatý (@josefzenaty) 4 марта 2019 г.

В Чехии при столкновении пассажирского и грузового поездов пострадали шесть человек, сообщает телеканал ČT24. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Srážka osobního a nákladního vlaku u Ronova nad Doubravou na Chrudimsku si vyžádala podle záchranářů 1 těžce a 5 lehce zraněných. V os. vlaku mělo cestovat 15 lidí. Na místě zasahují hasiči a záchranářský vrtulník (video). Provoz na trati je přerušen. Zdroj videa: Zdeněk Sasín pic.twitter.com/SG9uSiBWVg — ČT Severovýchod (@CTSeverovychod) 4 марта 2019 г.

В пассажирском поезде находилось около 15 человек. Движение по линии между городами Часлав и Тршемошнице остановлено, вместо поездов ходят автобусы.

Почему произошло столкновение, пока неясно. Рассматриваются несколько версий случившегося, не исключена возможность человеческой ошибки.

Ранее Лайф писал, как в Чехии спасатели три часа снимали 70 человек со сломанного подъёмника.