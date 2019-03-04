Экс-солистка Serebro рассказала фанатам, что она ждёт смены имени в "Инстаграме"

Популярная российская певица заявила о том, что смена названия аккаунта занимает некоторое время.

Ольга Серябкина (раньше была солисткой группы Serebro) рассказала своим фанатам, почему её аккаунт в "Инстаграме" всё ещё называется serebro_official. Об этом она написала непосредственно в социальной сети.

— Я вижу, что вы часто задаёте мне вопросы про смену названия моего аккаунта. Да, я всё ещё "серебро_офишл" и, надеюсь, уже скоро переименуюсь, — написала Серябкина.

Певица заявила, что смена имени, как оказалось, происходит не так быстро, как того хотелось бы. Также Серябкина добавила, что всё это происходит не от лени, а просто из-за стечения обстоятельств. Певица заявила, что фанатам не нужно переживать, так как изменения произойдут уже совсем скоро.

Напомним, в настоящий момент Серябкина выступает под творческим псевдонимом Molly.