Панайотов выразил надежду на участие в Евровидении-2020

По словам артиста, участие в песенном конкурсе ему напророчил знаменитый экстрасенс.

Певец Александр Панайотов не теряет надежды представить Россию на Евровидении. Об этом он заявил изданию "Дни.ру".

— Один знаменитый экстрасенс сказал мне, что я буду представлять страну на Евровидении, — заявил артист в беседе с корреспондентом издания.

По словам Панайотова, не доверять экстрасенсу у него оснований нет — всё, что он напророчил, сбылось. Певец отметил, что 2020-й — отличное сочетание цифр для участия в конкурсе.

— Я уверен, что всё равно туда отправлюсь, — сказал Панайотов.

Он уточнил, что если этого не случится, то он официально откажется от участия в гонке и попросит не включать своё имя в списки претендентов на поездку на Евровидение. Певец подчеркнул, что в шорт-листы попадает без своего ведома.

Панайотов рассказал, что на конкурс в Тель-Авив в мае этого года не поедет даже в качестве зрителя, так как перелёт, номер в гостинице и билеты на шоу выльются в копеечку.

Напомним, песенный конкурс Евровидение в 2019 году пройдёт в Израиле. Представлять Россию в Тель-Авиве будет Сергей Лазарев.