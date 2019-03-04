"Нас больше ничего не связывает". Джабаров оценил приостановку Россией ДРСМД

По мнению парламентария, изначально в заключении соглашения больше нуждался Вашингтон.

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что приостановка Россией выполнения Договора о РСМД означает, что при появлении в Европе подпадающих под соглашение ракет Москве ничего не мешает принять зеркальные меры.

— Приостановка ДРСМД не означает, что пока эти ракеты будут нами размещены, но если ракеты этого класса появятся в Европе, мы незамедлительно разместим такие ракеты у себя, — цитирует его РИА "Новости".

По словам Джабарова, изначально в заключении ДРСМД больше нуждались США, чем Россия. Сенатор подчеркнул, что "теперь нас больше ничего не связывает".

Ранее президент РФ Владимир Путин указом приостановил выполнение Россией договора до устранения Вашингтоном допущенных нарушений.