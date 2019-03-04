В США подсчитали, сколько раз в день лжёт Трамп

По информации The Washington Post, к марту 2019 года за главой Белого дома числится уже более девяти тысяч сомнительных утверждений.

Президент США Дональд Трамп сейчас ежедневно в среднем до 22 раз лжёт или делает заявления, вводящие в заблуждение. Об этом сообщает газета The Washington Post, которая регулярно проверяет публичные заявления американского лидера, занося сомнительные утверждения Трампа в специальную базу под названием Fact Checker.

По информации издания, в первый год президентства Трамп в среднем врал 5,9 раза в день, год назад это число достигло уже в среднем 16,5 раза.

Таким образом, к марту 2019 года за главой Белого дома числится уже более девяти тысяч сомнительных утверждений, а третьего марта, по подсчётам газеты, Трамп сделал 104 ложных утверждения в ходе выступления на ежегодной конференции консервативных политических действий и очень много хвастался.

Отмечается, что президент, в частности, заявил, что его администрации удалось больше, чем предыдущим, в том числе снизить налоги. Кроме того, он говорил о начале строительства пограничной стены на границе с Мексикой, а также о том, что сейчас экономика США — лучшая в истории.

Как ранее писал Лайф, Трамп предсказал свою победу на выборах в 2020 году.