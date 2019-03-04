Выступившему против Netflix Спилбергу дали отпор

Компания Netflix отреагировала на слова Стивена Спилберга. Ранее режиссёр заявил, что фильмам стриминговых платформ нужно запретить претендовать на "Оскар". Соответствующую реакцию Netflix опубликовал в "Твиттере".
— Мы любим кино. Вот ещё несколько вещей, которые мы любим: обеспечивать доступ для людей, которые не могут себе позволить походы в кинотеатры, или живут в городах, где их нет; позволять всем и везде наслаждаться релизами в одно время; предоставлять кинематографистам больше возможностей делиться искусством. Все эти вещи не являются взаимоисключающими, — заявили в Netflix.
Против Спилберга выступили кинематографисты. Среди них: режиссёр, сценарист и продюсер Ава Дюверней, актёр Брюс Кэмпбелл, а также актёр Жан Эли.
Напомним, ранее Спилберг высказался против стриминговых площадок. Режиссёр заявил, что продукция этих сервисов несправедливо конкурирует с продукцией других дистрибьюторов, так как компании вроде Netflix устраивают кратковременные и формальные релизы в кинотеатрах, но дают возможность своим подписчикам смотреть киноленты в любое время.
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