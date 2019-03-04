Выступившему против Netflix Спилбергу дали отпор

Кинематографисты остались недовольны предложением режиссёра, который не хочет видеть фильмы стриминговых площадок на "Оскаре".

Компания Netflix отреагировала на слова Стивена Спилберга. Ранее режиссёр заявил, что фильмам стриминговых платформ нужно запретить претендовать на "Оскар". Соответствующую реакцию Netflix опубликовал в "Твиттере".

— Мы любим кино. Вот ещё несколько вещей, которые мы любим: обеспечивать доступ для людей, которые не могут себе позволить походы в кинотеатры, или живут в городах, где их нет; позволять всем и везде наслаждаться релизами в одно время; предоставлять кинематографистам больше возможностей делиться искусством. Все эти вещи не являются взаимоисключающими, — заявили в Netflix.

Против Спилберга выступили кинематографисты. Среди них: режиссёр, сценарист и продюсер Ава Дюверней, актёр Брюс Кэмпбелл, а также актёр Жан Эли.

Напомним, ранее Спилберг высказался против стриминговых площадок. Режиссёр заявил, что продукция этих сервисов несправедливо конкурирует с продукцией других дистрибьюторов, так как компании вроде Netflix устраивают кратковременные и формальные релизы в кинотеатрах, но дают возможность своим подписчикам смотреть киноленты в любое время.