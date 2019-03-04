Тело двухлетнего малыша нашли под окном многоэтажки в Москве

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Тело двухлетнего малыша нашли под окном многоэтажки в Москве

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Прохожие нашли двухлетнего мальчика без сознания в сугробе под окнами 32-го дома на Большой Черёмушкинской улице в Москве. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах города.

На место трагедии прибыли врачи, но спасти ребёнка не удалось. По предварительной версии, малыш мог выпасть с пятого этажа. Полиция выясняет обстоятельства трагедии, производится поквартирный обход.

Ранее Лайф писал, что восьмилетний мальчик выпал из кабинки подъёмника на горнолыжном курорте в Канаде.

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