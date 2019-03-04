Белоруссия сняла ограничение на количество дипломатов США в стране

Штаты выразили надежду, что такой шаг поспособствует нормализации отношений между Минском и Вашингтоном.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей принял делегацию дипломатов из США во главе с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. На встрече глава МИД объявил о снятии ограничений на количество сотрудников американского диппредставительства в Минске.

— Белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников Посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года, — сообщается на сайте ведомства.

Белорусские СМИ отмечают, что благодаря этому теперь в республике может впервые за долгое время появиться посол США.

Ранее Лайф приводил слова президента Белоруссии Лукашенко, который опасается действий США после разрыва договора РСМД и размещения американских ракет в Европе. По мнению белорусского лидера, стране придётся с Россией вместе думать об ответных мерах.