Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей до 180 км/ч

Компания стремится к тому, чтобы к 2020 году в новых машинах этой марки люди не погибали и не получали серьёзных травм.

Шведская автомобилестроительная компания Volvo Cars c 2020 года ограничит максимально возможную скорость всех машин бренда до 180 км/ч, говорится в её официальном заявлении.

Ahead of #GIMSSWISS we are sending a strong signal about the dangers of speeding by limiting the top speed on all Volvo cars. Should car makers have the right, or even the obligation, to use technology to influence driver behaviour? #StandForSafety — Volvo Cars (@volvocars) March 4, 2019

В Volvo отмечают, что, помимо превышения скорости, проблемами остаются езда в нетрезвом виде и невнимательность за рулём. Эти факторы в компании называют "пробелами", которые препятствуют достижению поставленной цели в рамках стратегии Vision 2020 — исключить возможность летального исхода или получения серьёзной травмы в автомобиле марки Volvo.

Как отмечается, компания также изучает тему совместной работы умного скоростного контроля и технологии геозонирования. Их общий потенциал может помочь в вопросе автоматического ограничения скорости возле таких учреждений, как школы и больницы.

Напомним, к 2021 году Volvo планирует выпустить полностью автономные машины.