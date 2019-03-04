Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей до 180 км/ч

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Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей до 180 км/ч

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Компания стремится к тому, чтобы к 2020 году в новых машинах этой марки люди не погибали и не получали серьёзных травм.

Шведская автомобилестроительная компания Volvo Cars c 2020 года ограничит максимально возможную скорость всех машин бренда до 180 км/ч, говорится в её официальном заявлении.

В Volvo отмечают, что, помимо превышения скорости, проблемами остаются езда в нетрезвом виде и невнимательность за рулём. Эти факторы в компании называют "пробелами", которые препятствуют достижению поставленной цели в рамках стратегии Vision 2020 — исключить возможность летального исхода или получения серьёзной травмы в автомобиле марки Volvo.

Как отмечается, компания также изучает тему совместной работы умного скоростного контроля и технологии геозонирования. Их общий потенциал может помочь в вопросе автоматического ограничения скорости возле таких учреждений, как школы и больницы.

Напомним, к 2021 году Volvo планирует выпустить полностью автономные машины.

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