"Тактика выжженной земли". Медведчук осудил демонтаж Монумента славы во Львове

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"Тактика выжженной земли". Медведчук осудил демонтаж Монумента славы во Львове

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Лидер оппозиционной партии подчеркнул, что уничтожение памятника — это "акт вандализма, беззакония и политически мотивированного самоуправства".

Демонтаж Монумента славы советским воинам во Львове можно расценивать как аналог "тактики выжженной земли". Такую точку зрения выразил лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" на Украине Виктор Медведчук, который осудил подобные действия.

По мнению Медведчука, применение подобной тактики практиковали всегда враги Украины и украинского народа. При этом сейчас поступки действующей власти политик объясняет тем, что она лишилась поддержки населения и не имеет юридических аргументов для отстаивания своей позиции.

Лидер оппозиционной партии подчеркнул, что уничтожение памятника — это "акт вандализма, беззакония и политически мотивированного самоуправства".

Ранее Лайф публиковал видео, как во Львове сносили монумент.

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