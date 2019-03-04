Центробанк рассчитывает на инфляцию в 4% к середине года

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Центробанк рассчитывает на инфляцию в 4% к середине года

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Эльвира Набиуллина. Фото: © Kremlin.ru

Центробанк рассчитывает, что уровень инфляции в России к середине года вернётся к целевому показателю в 4%. Об этом сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Мы предполагаем, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%, — сказала глава Банка России.

Набиуллина напомнила, что президент в Послании Федеральному собранию поставил задачу сохранить стабильность уровня инфляции в России, несмотря на временное повышение её динамики из-за увеличения НДС. Глава ЦБ отметила, что статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но инфляция в целом выйдет на траекторию 4% к середине года.

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