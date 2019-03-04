Позитивный и светлый. Продюсер фестиваля Kubana рассказал о вокалисте Prodigy

Островский отметил, что сценический и повседневный образы музыканта были противоположностями.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт был абсолютно открытым и доброжелательным, совершенно незвёздным. Об этом телеканалу "360" рассказал продюсер международного музыкального фестиваля Kubana Илья Островский.

— Флинт производил впечатление человека достаточно позитивного и светлого, — рассказал продюсер, отметив, что Флинт не был заносчивым.

По словам Островского, с музыкантом они пересекались несколько раз, он вёл себя очень скромно и позитивно.

— Это всегда удивляет, когда успешные, яркие и талантливые люди принимают такое решение — уйти по собственному желанию, — прокомментировал продюсер заявление группы The Prodigy о том, что Флинт покончил с собой.

Как и работавший с коллективом Андрей Архипов, Островский уточнил, что в жизни Флинт был полной противоположностью своего образа на сцене.

Напомним, вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мёртвым в своём доме в графстве Эссекс 4 марта. Обстоятельства смерти музыканта раскрыла полиция.