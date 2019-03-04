В МГУ Лайфу опровергли сообщения о подготовке "Скрипальских чтений"

Представитель Московского государственного университета назвал это фейковой информацией и домыслами.

Декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов заявил Лайфу, что сообщения о проведении в университете "Скрипальских чтений" по поводу современных информационных войн — это ложная информация.

— Мы абсолютно ничего не планировали и не планируем в этом плане. Это домыслы, у нас есть специальные курсы по гибридным войнам, но мы не разбираем эти кейсы — я о деле Скрипалей, — сказал Шутов.

Ранее Лайф приводил сообщение РИА "Новости", которому в пресс-службе МГУ сообщили о первых "Скрипальских чтениях". Целью мероприятия называли обмен знаниями в области изучения информационных войн.

Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери стало одной из самых громких тем международных средств массовой информации в прошлом году.

Инцидент, по данным властей Британии, имел место ровно год назад. Однако Лондон до сих пор не предоставил России никаких доказательств, не стесняясь при этом обвинять Москву в этом отравлении.