Пьяный романтик из Омска поджёг общежитие, чтобы всех спасти и впечатлить бывшую

Однако "героизм" закончился неудачно — несколько человек были госпитализированы.

Житель Омска поджёг общежитие, чтобы потом всех спасти и впечатлить свою бывшую возлюбленную. Как сообщили в региональном управлении МВД России, инцидент произошёл вечером 3 марта на улице Химиков.

Однако после поджога мужчине не удалось быстро ликвидировать возгорание. На место происшествия прибыли спасатели и скорая. В результате были госпитализированы пять человек: мать с двумя малолетними детьми, у которых врачи диагностировали лёгкую степень отравления угарным газом, и двое взрослых со средней степенью аналогичного отравления.

Поджигателя полицейские обнаружили пьяным в соседнем кафе. Мужчина рассказал, что хотел прийти к бывшей сожительнице, но побоялся отказа и не решился зайти. Вместо этого он поджёг содержимое технического помещения в надежде, что сам всё потушит и впечатлит любимую.

Вспоминая о произошедшем, мужчина сказал, что на него нашла "какая-то дурость", и признал, что "водки надо пить меньше". В отношении романтика-неудачника завели уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.