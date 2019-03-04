Отдыхать нельзя. Учёные опровергли миф о пользе выходных и длительного сна

В эксперименте принимали участие несколько десятков человек в возрасте от 18 до 39 лет.

Продолжительный сон в выходные не компенсирует хронического недосыпания в будние дни. Также он может привести к набору лишнего веса. К данному выводу пришли американские учёные после нового исследования. Об этом сообщает MedicalXpress.

Всего в эксперименте приняли участие несколько десятков человек в возрасте 18–39 лет. Сотрудники Колорадского университета в Боулдере (США) разделили волонтёров на три группы: добровольцы из первой должны были спать по девять часов в течение девяти дней, участники второй — по пять часов в течение этого же периода, оставшиеся участники — не более пяти часов на протяжении пяти дней, а по выходным они могли просыпаться в любое время.

Эксперимент показал, что люди, которые пытались наверстать сон в выходные дни, чаще прибегали к ночным перекусам и набирали лишние килограммы быстрее, чем те, которые регулярно не могли выспаться. Таким образом, учёные доказали, что нельзя компенсировать недосыпание в выходные дни.