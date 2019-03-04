Под Калугой 86-летняя бабушка не достучалась до односельчан и замёрзла насмерть

Женщина подходила к строительному магазину, однако он не работал — была ночь. Её засняла установленная поблизости камера.

Пропавшая в Калужской области 86-летняя пенсионерка замёрзла на улице, не дождавшись помощи от односельчан. Об этом сообщает калужское подразделение поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Мария Петровская пропала в ночь на 28 февраля. Женщина была в серьёзной стадии деменции. Занимавшиеся поиском пропавшей волонтёры узнали, что она стучала в окна частных и многоквартирных домов в селе Оболенском, где проживала. По разным причинам люди не открывали дверь пенсионерке — кто-то побоялся, кто-то не успел выйти.

Волонтёры с помощью записей с камер видеонаблюдения установили примерное направление движения пенсионерки. Когда группы волонтёров отправились на осмотр дач, находящихся в зоне поиска, на горячую линию позвонила жительница одного из СНТ и сообщила об обнаружении тела пожилой женщины, которая подходила под описание. Пенсионерка была найдена мёртвой 2 марта.

Старший на месте поиска Юля Мири напомнила гражданам о необходимости обращать внимание на одиноко идущих людей. Она отметила, что иногда они могут быть дезориентированы, им может быть нужна помощь. По её словам, в случае пропажи человека действовать надо немедленно, так как "медлить — значит хоронить".

Ранее Лайф писал, как под Иркутском шестилетний мальчик ночью пошёл к дедушке и замёрз насмерть.