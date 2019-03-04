"Звезда против". Сергей Зверев провёл одиночный пикет на Красной площади

Известный стилист призвал сохранить экологию Байкала и окружающих посёлков. Кстати, в одном из них в 1963 году он и родился.

Российский король гламура Сергей Зверев вышел на одиночный пикет в самом сердце столицы. Судя по фотографии в Instagram, стилист в золотом пуховике и с короной на голове призвал остановить строительство завода в посёлке Култук Иркутской области.

— Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал! А вы против? — поинтересовался Зверев у подписчиков.

Отметим, что для знаменитости проблема сохранения экологии Байкала — из разряда личных. Сергей Зверев родом из этих мест. В одном из интервью он вспоминал, как в далёком 1966 году он пошёл в детский сад № 2 при предприятии "Автовнештранс" в посёлке Култук, где работал его отец.

К слову, аргументы против строительства завода нашлись и у Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. Там на днях заявили, что завод по розливу воды в Култуке строится с нарушениями. Например, место, выделенное под масштабное производство, находится на уникальном болоте, где обитают краснокнижные птицы. Этого не учли при выдаче разрешения на строительство.