Пришлось извиняться. Мать и сына с редким заболеванием выгнали из самолёта

У женщины и малыша из-за сбоя генов кожа выглядит воспалённой и шелушится. Это напугало членов экипажа.

Мать с годовалым ребёнком выгнали из самолёта American Airlines прямо перед вылетом из Эль-Пасо в Даллас. Женщина рассказала в "Фейсбуке", что бортпроводника смутило состояние кожи на их лицах.

По словам Джордан Флэйк, после посадки в самолёт член экипажа подошёл к ним и попросил рассказать про покраснение и потребовал показать разрешение от врача на перелёт. Американка пояснила, что у них с малышом ихтиоз — редкое генетическое заболевание, которое характеризуется сухостью и шелушением кожи. Бортпроводник отошёл, а затем вернулся и попросил семью покинуть самолёт.

— За это время он, по-видимому, нашёл сведения о заболевании в Google... Никогда в жизни меня так не унижали! — написала в соцсети возмущённая мать.

По словам Джордан, им пришлось выполнить требование. Женщина утверждает, что на этом унижения не закончились — когда они выходили из самолёта, стюардесса отпустила в их сторону грубую реплику. В итоге американка была вынуждена остановиться в отеле аэропорта и купить билеты на другой рейс.

После инцидента American Airlines принесла свои извинения женщине и пообещала разобраться в причинах произошедшего.

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