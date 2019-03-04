Путин поздравил Шмелёву с победой на ЧМ по велотреку

Глава государства также выразил признательность наставникам спортсменки и пожелал ей успехов.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Дарью Шмелёву с "по-настоящему красивой победой" в гите с места на 500 метров на чемпионате мира по велоспорту на треке в Польше. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Вы вновь блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой, — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что Шмелёва одержала "по-настоящему красивую и честную победу" над сильными соперницами. Он также выразил признательность наставникам велосипедистки и пожелал ей новых свершений и спортивной удачи.

Напомним, всего на чемпионате Шмелёва завоевала три медали: золото в гите на 500 метров с места, серебро в командном спринте вместе с россиянкой Анастасией Войновой и бронзу в кейрине.