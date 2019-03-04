В Египте нашли необычного сфинкса возрастом более 3 тысяч лет

Древний памятник архитектуры удалось обнаружить под обломками одного из песчаников в Египте.

Пятиметрового криосфинкса (это сфинкс с телом льва и головой барана) нашла совместная шведско-египетская археологическая миссия в районе древней каменоломни в местности Джибаль эс-Сильсиля (около города Асуан на юге Египта). Об этом сообщает издание РИА "Новости", ссылаясь на газету "Мобтада".

Древний памятник нашли под обломками песчаника. Дату возникновения скульптуры учёные относят к правлению деда Тутанхамона — фараона Аменхотепа III (1388–1353 годы до нашей эры). Археологи заявили, что сфинкс и его уменьшенная копия были подготовлены к транспортировке, однако остались в каменоломне.

Предполагается, что памятник не был завершён из-за смерти фараона. Также есть вариант, что памятник был повреждён и его решили не реставрировать.