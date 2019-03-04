"Дочка" Сбербанка приобрела долю в KFC в России

Читайте также

"Дочка" Сбербанка приобрела долю в KFC в России

8

Фото: © Flickr/keso s

Оставшаяся доля — 90,01% — по-прежнему принадлежит зарегистрированной на Кипре Lerondale Assets Limited.

С 21 февраля "Сбербанк Инвестиции" принадлежит 9,99% ООО "Эй кей ресторантс Раша", сообщает РБК. ООО входит в группу компаний "Шоколадница", являющуюся одним из франчайзи KFC и Pizza Hut в России.

— Вхождение в капитал является частью комплексного финансирования развития сети ресторанов KFC, — уточнили в пресс-службе Сбербанка.

Гендиректор ООО "Эй кей ресторантс Раша" Алексей Чижов не стал называть сумму сделки, пояснив, что дочка Сбербанка заинтересована во вложении денег в успешный бизнес. По словам Чижова, сделка была реализована на условиях мезонинного финансирования.

Ранее Лайф писал, что Сбербанк откроет в России первую сеть кинотеатров виртуальной реальности.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×