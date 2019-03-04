"Дочка" Сбербанка приобрела долю в KFC в России

С 21 февраля "Сбербанк Инвестиции" принадлежит 9,99% ООО "Эй кей ресторантс Раша", сообщает РБК. ООО входит в группу компаний "Шоколадница", являющуюся одним из франчайзи KFC и Pizza Hut в России.
— Вхождение в капитал является частью комплексного финансирования развития сети ресторанов KFC, — уточнили в пресс-службе Сбербанка.
Гендиректор ООО "Эй кей ресторантс Раша" Алексей Чижов не стал называть сумму сделки, пояснив, что дочка Сбербанка заинтересована во вложении денег в успешный бизнес. По словам Чижова, сделка была реализована на условиях мезонинного финансирования.
Ранее Лайф писал, что Сбербанк откроет в России первую сеть кинотеатров виртуальной реальности.
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