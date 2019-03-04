Клинцевич заявил, что сотруднику "Роскосмоса" грозит срок за слова о "скотобазе"

Парламентарий считает, что если наказанием для Жаркова будет только увольнение, то он "хорошо отделается".

Сенатор Франц Клинцевич считает, что начальнику отдела нормативно-правового обеспечения ФГУП "Агат" (дочерняя структура "Роскосмоса") Станиславу Жаркову, назвавшему жителей хрущёвок "скотобазой", может грозить до пяти лет лишения свободы.

— Если дело ограничится лишь увольнением Жаркова, то он, можно сказать, хорошо отделается... Наказание за такие действия достаточно суровое, вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет, — отметил парламентарий в "Фейсбуке".

По его словам, высказывание бывшего чиновника подпадает под статью 282 УК РФ как "унижение достоинства человека или группы лиц по принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённое публично или с использованием СМИ".

Напомним, Жарков в ходе открытой дискуссии в "Фейсбуке" заявил, что люди, проживающие в типовых пятиэтажках, быстро испортят новое жильё, построенное для них. После резких слов в отношении оппонентов он поспешил извиниться, но комиссия по этике "Роскосмоса" приняла решение уволить сотрудника. Подробнее читайте в материале Лайфа.