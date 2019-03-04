СМИ: Эмили Ратаковски и её муж-миллионер обманом не платят за аренду в Нью-Йорке

Звёздной паре удалось найти лазейку в законодательстве, которая позволяет жить бесплатно.

Модель Эмили Ратаковски и её муж-миллионер, который работает кинопродюсером, Себастьян Бир-Макклард не платят арендную плату за счёт правовой лазейки. Последняя предназначена для защиты нуждающихся художников. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам представительницы коалиции владельцев лофтов Кэролин Дейли, в 2017 году Бир-Макклард потребовал защиты в соответствии c государственным законом Loft Law. Поэтому ему удаётся не платить за элитную недвижимость в Нью-Йорке, притворяясь страждущим художником.

Арендатор Антони Гош уже подал иск в Гражданский суд Манхэттена. Оказалось, что Бир-Макклард не только не платил за аренду, но и начал сдавать помещение в субаренду. Теперь он должен около 120 тысяч долларов.