Индийский Су-30 сбил пакистанский беспилотник

С помощью дрона Исламабад якобы пытался узнать информацию об оборонных позициях оппонента.

Истребитель Су-30 ВВС Индии сбил над территорией штата Раджастхан в районе города Биканер запущенный из Пакистана беспилотник. Об этом сообщает ANI.

По данным агентства, самолёт был поднят для перехвата пакистанского дрона, который проник в воздушное пространство соседней страны для "получения разведданных об оборонных позициях Индии". Отмечается, что обломки упали на территории Пакистана.

Вооружённые силы и власти двух государств на данный момент инцидент не подтвердили.

Ранее Нью-Дели и Исламабад обменялись взаимными обвинениям в обстрелах в Кашмире.