Фильм "Т-34" в США и Канаде посмотрело около 2 тысяч человек

Российскую военную кинокартину демонстрировали в двадцати городах с 17 по 27 февраля.

Военную драму отечественного режиссёра Алексея Сидорова "Т-34" посмотрели в городах США порядка двух тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Александра Белякова, директора по развитию группы компаний "Киносфера", осуществляющей прокат картины по США и Канаде.

Фильм показывали 17–27 февраля в 22 кинотеатрах в 20 городах. По словам Белякова, фильм восторженно принимала публика, а средняя посещаемость в кинотеатрах была очень высокой. Также Беляков добавил, что среди зрителей было много англоговорящей публики (фильм не был дублирован и шёл с английскими субтитрами).

Напомним, сейчас "Т-34" занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кино, пропуская вперёд лишь спортивную драму "Движение вверх".