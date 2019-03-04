Женя из "Ранеток" в слезах рассказала о разводе с мужем, бросившим больного сына

По словам певицы, супруг очень сильно раздражался из-за любого проступка ребёнка — и тогда она поняла, что "это край".

Блогер Женя Огурцова, которая была одной из участниц группы "Ранетки", рассказала о разводе с мужем. Она сделала это в своём влоге на YouTube.

— У ребёнка сейчас пневмония, и Толик ни разу не позвонил, не узнал и не написал, что там у ребёнка, ну не суть, я лечу его сама, — рассказала Огурцова, отметив, что её второй супруг Анатолий Рамонов в принципе не знает, что происходит с сыном.

По словам Огурцовой, муж давно не тратил на неё деньги из-за отсутствия интереса к ней. Певица добавила, что свекровь просила её не ломать свою жизнь и не уходить от Анатолия.

Блогер призналась, что супруг не сказал ей о том, что съезжает, — она узнала об этом, когда Рамонов начал собирать вещи.

Огурцова рассказала, что давала Анатолию деньги в долг, когда он приехал в Россию, на собственные средства сделала ему паспорт и прописала у себя в квартире. После всего Рамонов на вопрос о том, оставит ли он ей и ребёнку жизненно необходимые вещи, заявил девушке: "Я же не такая скотина, как ты".

Ранее другая "ранетка" — Лена Третьякова — заявила, что была содержанкой.