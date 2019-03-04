Трамп на год продлил санкции против России

Это уже рутинная процедура, которая повторяется с 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот.

Президент США Дональд Трамп ещё на год продлил санкции, введённые против России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, что Штаты ввели санкции против России в 2014 году после того, как на Украине произошёл переворот, Крым вступил в состав России, а на Донбассе сформировались Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Белый дом требует, чтобы Москва "вернула" Крым Украине.

Вашингтон не признаёт волеизъявление жителей полуострова, которые подавляющим большинством голосов в 2014 году высказались на референдуме за вступление Крыма и Севастополя в состав России в качестве двух субъектов Федерации.

Сейчас продление этих санкций — скорее рутинная процедура. Так, в прошлом году они продлевались 2 марта. В то же время в США ведётся разработка нового проекта ограничений.