В РПЦ заявили, что россияне скоро "закончатся"

На вопрос о возможности изменить ситуацию протоиерей ответил, что менять что-то "уже поздно".

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов заявил, что согласен с прогнозами главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что почти треть россиян через 15 лет будут мусульманами.

— У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем — чечены, ингуши, арабы, — сказал протоиерей в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По мнению Смирнова, это связано с тем, что у мусульман рождается больше детей. Протоиерей уточнил, что говорит о представителях Кавказа, а не о татарах.

Ранее Гайнутдин заявил, что, по прогнозам экспертов, через 15 лет до 30% населения страны будут составлять мусульмане.

Напомним, в 2018 году в Москве в праздновании Ураза-байрама приняли участие более 200 тысяч мусульман.