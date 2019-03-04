Пьяный житель Воронежа обокрал авто и выронил там свои документы

Подозреваемого в краже удалось найти благодаря потерянному портмоне. Задержанный заявил, что машина была открыта и он просто решил в ней поспать.

В Воронеже вор похитил 13,5 тысячи из чужого автомобиля и оставил в нём свои документы, сообщили в региональном управлении МВД. Полицейские вскоре нашли и задержали 22-летнего местного жителя, ранее судимого за грабёж.

По данным следствия, 23 февраля он выпил в компании своего приятеля, а затем пробрался в гаражно-строительный кооператив на Ленинском проспекте — перелез через забор. Злоумышленник начал дёргать за дверные ручки машин и в конце концов обнаружил открытым ВАЗ-2112.

В салоне этой машины полиция и нашла портмоне, которое он обронил. Подозреваемый заявил, что машина ему нужна была, чтобы отдохнуть, однако похищение денег из бардачка он не отрицал.