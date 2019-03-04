Герасимов и Данфорд обсудили вопросы противоракетной обороны

Представители военных ведомств подчеркнули важность поддержания регулярных контактов.

Начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с председателем Комитета глав штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом на встрече в Вене вопросы противоракетной обороны и договоров о СНВ и РСМД. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и региональной безопасности, в том числе касающиеся ПРО, договоров о СНВ и РСМД. Встреча носила конструктивный характер Пресс-служба МО РФ

Стороны также отметили важность взаимодействия в вопросах предотвращения инцидентов в Сирии, обменявшись оценками по развитию ситуации в САР.

Официальный представитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Патрик Райдер по итогам встречи также отметил, что Данфорд и Герасимов подчеркнули "важность поддержания регулярных контактов во избежание просчётов, для обеспечения транспарентности и ради предотвращения конфликтов в тех регионах", где вооружённые силы двух государств "действуют в непосредственной близости".