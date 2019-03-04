"Частное мнение". В РПЦ ответили на слова о судьбе россиян к 2050 году

В пресс-службе патриарха Кирилла подчеркнули, что высказывание протоиерея — не официальная позиция Церкви.

Слова протоиерея Димитрия Смирнова о том, что "россияне закончатся к 2050-му", нельзя воспринимать как официальную точку зрения Русской православной церкви, заявил глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков.

— Это оценки наших общественных реалий и предположения о том, что будет в будущем, без задачи сформулировать какую-то официальную оценку. Это частное мнение того или иного священника, — подчеркнул он.

Как ранее писал Лайф, глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов выразил мнение, что к 2050 году большую часть населения России будут составлять мусульмане, поскольку у них семьи почти всегда — многодетные.