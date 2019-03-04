Защитника "Зенита" Ракицкого впервые с 2011 года не вызвали в сборную Украины

Спортсмен перешёл в питерский клуб в начале 2019 года из донецкого "Шахтёра", за который играл десять лет.

Защитник петербургского ФК "Зенит" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины на матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 против команд Португалии и Люксембурга. Состав команды размещён на сайте Федерации футбола Украины.

Ракицкий перешёл в питерский клуб в январе 2019 года из донецкого "Шахтёра", за который играл с 2009 года.

В составе украинской сборной спортсмен дебютировал в октябре 2009 года. В прошлый раз он не был включён в состав национальной команды в июне 2011-го, тогда украинские футболисты в рамках учебно-тренировочного сбора провели товарищеские матчи с Узбекистаном и Францией, а Ракицкий в тот момент участвовал в молодёжном чемпионате Европы.

Всего 29-летний защитник провёл в украинской сборной 54 матча, в которых забил четыре гола. Его последний матч за команду состоялся в Лиге наций 16 октября прошлого года, тогда сборная Украины обыграла команду Чехии со счётом 1:0, Ракицкий провёл на поле весь матч.