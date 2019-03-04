"Открыто и законно". Гуайдо показал паспорт с отметкой о пересечении границы

Лидер оппозиции опроверг версии о своём тайном возвращении в Венесуэлу из-за угроз ареста.

Во время выступления на митинге в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо показал свой паспорт со штампом о пересечении границы, пишет ТАСС. Таким образом он доказал, что прибыл на родину "открыто и законно".

Как сообщил агентству источник, после прилёта политика из Колумбии некоторые пограничники и таможенники покинули свои посты, но в итоге ему всё же удалось оформить необходимые документы.

Отмечается, что митинг сторонников Гуайдо в районе Лас-Мерседес прошёл мирно. По данным агентства, ни вооружённых, ни агрессивно настроенных людей на акции не было.

Как ранее писал Лайф, на акции собрались десятки тысяч человек. Они заполнили не только площадь Альфредо Саделя, но и прилегающие улицы, в том числе часть проспекта Мерседес.

Гуайдо в феврале уехал в Колумбию, проигнорировав запрет покидать пределы Венесуэлы. Позже в Каракасе ему пригрозили арестом в случае возвращения.

Напомним, оппозиционер в январе объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его активно поддерживают США.